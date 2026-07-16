Российские дроны атаковали Николаевщину: двое погибших, есть раненый

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В результате вражеских атак по Николаевской области за минувшие сутки погибли два человека, еще один человек получил ранения

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Российские войска атаковали область ударными беспилотниками типа "Shahed/Гербера". В результате удара по портовой инфраструктуре Николаевского района погиб 61-летний мужчина. Также повреждены два гражданских судна.

Атака беспилотниками по сельскохозяйственному предприятию в Новобугской общине унесла жизни 67-летнего мужчины. Еще один человек, 65 лет, получил ранения и был госпитализирован. По состоянию на утро его состояние оценивают как тяжелое, но стабильное. Повреждены складские помещения и автомобильная техника предприятия.

Кроме того, вечером российские войска атаковали Очаковскую общину дроном, предварительно типа Ланцет. В результате удара повреждено здание автозаправочной станции. Пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 16 июля враг атаковал беспилотниками три района Днепропетровской области. К счастью, в результате вражеских атак никто не пострадал.