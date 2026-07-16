Фото: ГСЧС

В ночь на 16 июля российские военные совершили атаку на Харьков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате российской атаки беспилотниками в Немышлянском районе города возник пожар в жилом секторе. Из-за попадания ударного БПЛА на территории частного домовладения загорелось хозяйственное сооружение, пожар уже ликвидировали.

Кроме того, из-за обстрела повреждены здания на территории центрального парка и гражданской инфраструктуры.

Также зафиксированы попадания на открытых территориях в самом Харькове и пригороде.

Напомним, утром 16 июля российские военные ударили по Одессе – повреждено учебное заведение.