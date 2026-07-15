Актриса Анна Саливанчук оказалась на улице с детьми из-за аферистов

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Актриса Анна Саливанчук вместе с детьми стала жертвой афериста. При этом мошенники обманули также и ее риэлтора

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Актриса собралась на отдых в Грецию и арендовала там дом. Мужчина, взявший деньги за прошлую виллу, уверял, что владельцем является его брат. Однако оказалось не так: прямо посреди отдыха к Анне Саливанчук и ее детям пришла настоящая хозяйка жилья. В результате всем пришлось паковать вещи.

"И он (мужчина, сдавший первое жилье – ред.), чтобы не потерять работу, предложил нам лучший дом на 5 дней, и заявил, что еще подарит 6 дней проживания у него", - рассказала актриса.

Однако теперь мужчина отказывается давать актрисе бесплатные дни, и говорит, что уезжать из нового жилья придется на неделю раньше, чем она планировала.

Напомним, ранее актриса впервые после развода с бывшим мужем подтвердила новые отношения .