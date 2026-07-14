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14 июля 2026, 15:35

Кадровая "чистка" в правительстве: парламент уволил премьера и всех министров

14 июля 2026, 15:35
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Фото: Юлия Свириденко/Telegram
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Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически в отставку ушло все правительство

Об этом стало известно по трансляции пленарного заседания Совета 14 июля, передает RegioNews .

Отставку поддержали 258 народных депутатов.

Во время выступления Свириденко поблагодарила депутатов и органов власти за совместную работу в течение года, президента - за доверие, украинцев - за веру и неутомимую работу, а военных - за защиту государства.

Вместе со Свириденко уходят в отставку:

  • первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль;
  • вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба;
  • вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка;
  • вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины – министр культуры Татьяна Бережная;
  • министр молодежи и спорта Матвей Бедный;
  • министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова;
  • министр внутренних дел Игорь Клименко; министр образования и науки Оксен Лесной;
  • министр здравоохранения Виктор Ляшко;
  • министр финансов Сергей Марченко;
  • министр иностранных дел Андрей Сибига;
  • министр обороны Михаил Федоров;
  • министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев;
  • министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин;
  • временная исполняющая обязанности министра юстиции Людмила Сугак;
  • временный исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил об изменении политической стратегии государства, предусматривающей обновление Кабинета Министров, кадровые изменения в руководстве правоохранительных органов и назначении ответственных за ключевые внешнеполитические направления.

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