Кадровая "чистка" в правительстве: парламент уволил премьера и всех министров
Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически в отставку ушло все правительство
Об этом стало известно по трансляции пленарного заседания Совета 14 июля, передает RegioNews .
Отставку поддержали 258 народных депутатов.
Во время выступления Свириденко поблагодарила депутатов и органов власти за совместную работу в течение года, президента - за доверие, украинцев - за веру и неутомимую работу, а военных - за защиту государства.
Вместе со Свириденко уходят в отставку:
- первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль;
- вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба;
- вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка;
- вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины – министр культуры Татьяна Бережная;
- министр молодежи и спорта Матвей Бедный;
- министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова;
- министр внутренних дел Игорь Клименко; министр образования и науки Оксен Лесной;
- министр здравоохранения Виктор Ляшко;
- министр финансов Сергей Марченко;
- министр иностранных дел Андрей Сибига;
- министр обороны Михаил Федоров;
- министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев;
- министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин;
- временная исполняющая обязанности министра юстиции Людмила Сугак;
- временный исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков.
Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил об изменении политической стратегии государства, предусматривающей обновление Кабинета Министров, кадровые изменения в руководстве правоохранительных органов и назначении ответственных за ключевые внешнеполитические направления.