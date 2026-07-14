Кадровая "чистка" в правительстве: парламент уволил премьера и всех министров

Фото: Юлия Свириденко/Telegram

Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически в отставку ушло все правительство

Об этом стало известно по трансляции пленарного заседания Совета 14 июля, передает RegioNews .

Отставку поддержали 258 народных депутатов.

Во время выступления Свириденко поблагодарила депутатов и органов власти за совместную работу в течение года, президента - за доверие, украинцев - за веру и неутомимую работу, а военных - за защиту государства.

Вместе со Свириденко уходят в отставку:

первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль;

вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба;

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка;

вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины – министр культуры Татьяна Бережная;

министр молодежи и спорта Матвей Бедный;

министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова;

министр внутренних дел Игорь Клименко; министр образования и науки Оксен Лесной;

министр здравоохранения Виктор Ляшко;

министр финансов Сергей Марченко;

министр иностранных дел Андрей Сибига;

министр обороны Михаил Федоров;

министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев;

министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин;

временная исполняющая обязанности министра юстиции Людмила Сугак;

временный исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил об изменении политической стратегии государства, предусматривающей обновление Кабинета Министров, кадровые изменения в руководстве правоохранительных органов и назначении ответственных за ключевые внешнеполитические направления.