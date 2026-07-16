Фото: ОВА

В ночь на 16 июля враг атаковал беспилотниками три района Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Кривом Роге в результате атаки возник пожар, повреждена инфраструктура.

В Петропавловской громаде Синельниковского района повреждены частные дома и автомобиль.

В Никопольщине под прицелом был сам Никополь.

К счастью, в результате вражеских атак никто не пострадал.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 974 удара по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам погибли семь человек, еще 20 получили ранения.