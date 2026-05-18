18 мая 2026, 08:21

Дрифт и гонки в центре Киева: полиция изъяла BMW и Range Rover

В Киеве полиция привлекла к ответственности двух водителей, неоднократно грубо нарушавших правила дорожного движения в центре столицы. Их автомобили эвакуировали на штрафплощадку

Об этом сообщает RegioNewsсо ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

По информации правоохранителей, один из нарушителей на автомобиле Range Rover устраивал опасную "гонку" по центральным улицам Киева и публиковал видео своих нарушений в социальных сетях.

Другой водитель, управляя BMW, также грубо нарушал правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации для других участников дорожного движения и демонстрируя дрифт в центре города.

Полицейские оперативно установили личности обоих водителей и составили по ним административные материалы.

Кроме того, в ходе проверки транспортных средств правоохранители обнаружили признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 290 Уголовного кодекса Украины – уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Автомобили нарушителей эвакуировали на штрафплощадку, а сведения по факту возможного правонарушения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 290 ККУ.

Нарушителям может грозить штраф от 150 до 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, исправительные работы сроком до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, на Полтавщине столкнулись две легковушки и грузовик. Травмы разной степени тяжести получили три человека: 82-летняя пассажирка Renault, 57-летняя водитель Nissan и 53-летний водитель грузовика.

