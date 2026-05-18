В понедельник, 18 мая, российские беспилотники атаковали город Глухов в Сумской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

"Повреждения с последующими возгораниями получили здания учебного заведения. Тушение пожаров происходило одновременно на трех локациях", – говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали все очаги горения.

По предварительной информации, обошлось без травмированных и погибших.

Напомним, в ночь на 18 мая РФ нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования. Основное направление удара – Днепр и Днепропетровщина. Также россияне атаковали Одесскую, Черниговскую области и Запорожье.