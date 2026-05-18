Смертельное ДТП произошло 17 мая около 13:20 вблизи села Гремячее в Ровенском районе

Предварительно установлено, что 56-летний водитель авто Audi 100 во время обгона выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с авто Audi Q7 под управлением 40-летнего водителя.

В результате аварии водитель Audi 100 погиб – его тело деблокировали спасатели.

Кроме того, пострадал водитель другого авто, а также его 28-летняя жена и трехлетний сын. Их доставили в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

