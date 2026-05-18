Фото: Национальная полиция

В Хмельницком следователи сообщили о подозрении 20-летнему водителю автомобиля BMW X4, который стал виновником смертельного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, водитель BMW X4 выехал на полосу встречного движения, после чего автомобиль оказался на тротуаре, где сбил двух пешеходов и врезался в электроопору.

В результате ДТП 21-летняя девушка погибла на месте происшествия. 24-летнего мужчину медики госпитализировали в тяжелом состоянии, однако впоследствии он скончался в больнице.

Как известно, трагедия произошла вечером 16 мая на улице Степана Бандеры. Также травмы получили двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля. Одного из них госпитализировали с переломом, другому была оказана медицинская помощь на месте без дальнейшей госпитализации. Водителя задержали и объявили подозрение.