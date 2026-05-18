Контрразведка СБУ задержала на Днепропетровщине еще одного агента ФСБ. Злоумышленник корректировал российские удары по Никополю реактивными системами залпового огня, ствольной артиллерией и FPV-дронами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Наведением обстрелов занимался завербованный врагом местный рецидивист, в середине 90-х отбывавший наказание за кражу. Летом 2025 года он попал во внимание российских спецслужб через собственные публикации в Телеграм-каналах в поддержку кремлевского режима.

Впоследствии на мессенджер мужчины вышел сотрудник ФСБ, предложивший "быстрые заработки" в обмен на сотрудничество.

Установлено, что первую сумму агент получил от россиян с помощью дрона, который сбросил вблизи его двора капсулу с деньгами. За это фигурант отслеживал места дислокации сил обороны на территории прифронтового города и прибрежной территории.

Больше всего врага интересовало расположение фортификационных сооружений и огневых позиций ПВО украинских войск.

Также для сбора разведданных агент завуалированно расспрашивал знакомых о местонахождении оборонных объектов, а затем проводил там доразведку.

Сотрудники СБУ заблаговременно обезопасили локацию защитников Днепропетровщины, а после документирования разведактивности агента задержали его. Во время обыска у него изъяли смартфон с поличным.

Задержанному объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

