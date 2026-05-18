В Черном море "Shahed" атаковал китайское торговое судно

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки обошлось без жертв.

"Интересно, что двигало россиянами, когда они сегодня ночью решили "Шахедом" поразить китайское торговое судно в нашем море. Обошлось без жертв, но это что-то новое. Произошла чудовищная ошибка, товарищи?", – отметил Плетенчук.

Пока дополнительные детали инцидента уточняются.

Напомним, в ночь на 18 мая российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Одессе. Под ударом оказались жилые кварталы в Киевском и Приморском районах. В результате обстрела пострадали два человека – 11-летний мальчик и 59-летний мужчина.

