ДТП произошло в воскресенье, 17 мая, около 18:20 в одном из районов Запорожья

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с электроопорой.

Пассажира зажиао конструкциями авто. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали пострадавшего.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

