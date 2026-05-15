13:10  15 мая
В центре Львова мужчина облил Садового жидкостью: как отреагировал мэр
11:19  15 мая
Смертельное ДТП на Сумщине: погиб младенец, еще двое детей пострадали
19:20  15 мая
Россияне атаковали промышленный объект в Запорожье, ранены два человека
UA | RU
UA | RU
15 мая 2026, 22:27

Дело ЖК "Династия": ВАКС избрал меры пресечения трем фигурантам

15 мая 2026, 22:27
Читайте також українською мовою
Фото: akzenty.com
Читайте також
українською мовою

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения еще трем лицам, которые фигурируют в уголовном производстве по легализации 460 млн грн при строительстве жилищного кооператива "Династия"

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, сообщает RegioNews .

"Сергию Сиранчуку – директору ОК ЖСК "Солнечный берег", через него осуществлялось строительство, суд определил – 20 млн грн залога. Марине Медведевой – администраторке, причастной к ведению теневой бухгалтерии, суд определил залог в размере 15 млн грн", – проинформировали в ГПК.

В ЦБК отмечают, что еще одной фигурантке – Лилии Лысенко, которая вместе с Геннадием Опальчуком "были формальными учредителями ОК ЖСК "Солнечный берег" и проводили финансовые операции для создания видимости законности происхождения средств", была избрана мера пресечения в виде залога в размере 9,9 млн.

В Центре противодействия коррупции заявили, что на всех этих лиц в случае внесения залога будет возложена обязанность носить электронный браслет.

Там добавили, что кроме этих лиц и экс-глава Офиса Президента Андрея Ермака, среди подозреваемых по делу легализации 460 млн грн средств – также бизнесмен Тимур Миндич и эксвицеппремьер Алексей Чернышев.

Как известно, накануне авдокат Ермака Игорь Фомин рассказал, что на залог для его клиента уже удалось собрать часть необходимой суммы . Он отказался назвать людей, внесших средства.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 140 миллионов гривен.

11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия , которые касались бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил , что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Также в этом деле подозреваемыми еще шесть человек . НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандал вокруг кооператива "Династия": детали строительства во время войны

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Андрей Ермак ВАКС суд
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Оккупанты атаковали дронами Основянский и Новобаварский районы Харькова
15 мая 2026, 22:50
Россияне дронами повредили защитный купол над музеем Сковороды Харьковской области
15 мая 2026, 22:45
В Виннице военный пришел домой к бывшей и жестоко ее избил: девушка истекала кровью
15 мая 2026, 22:35
Пылает более 80 гектаров: в Чернобыльской зоне более суток тушат лесной пожар после атаки БПЛА
15 мая 2026, 22:15
Оккупанты ударили по Дружковке в Донецкой области, есть раненый
15 мая 2026, 21:57
"Вытащили из машины моего парня": известная украинская певица заявила, что против "бусификации"
15 мая 2026, 21:55
В Дарницком районе Киева возобновили движение автобусов после атаки 14 мая
15 мая 2026, 21:38
В Киевской области пьяный мужчина изнасиловал тещу
15 мая 2026, 21:35
Экс-начальника полиции охраны Харьковской области подозревают в растрате 2 миллионов
15 мая 2026, 21:13
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Николай Княжицкий
Все блоги »