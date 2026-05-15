Дело ЖК "Династия": ВАКС избрал меры пресечения трем фигурантам

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения еще трем лицам, которые фигурируют в уголовном производстве по легализации 460 млн грн при строительстве жилищного кооператива "Династия"

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, сообщает RegioNews .

"Сергию Сиранчуку – директору ОК ЖСК "Солнечный берег", через него осуществлялось строительство, суд определил – 20 млн грн залога. Марине Медведевой – администраторке, причастной к ведению теневой бухгалтерии, суд определил залог в размере 15 млн грн", – проинформировали в ГПК.

В ЦБК отмечают, что еще одной фигурантке – Лилии Лысенко, которая вместе с Геннадием Опальчуком "были формальными учредителями ОК ЖСК "Солнечный берег" и проводили финансовые операции для создания видимости законности происхождения средств", была избрана мера пресечения в виде залога в размере 9,9 млн.

В Центре противодействия коррупции заявили, что на всех этих лиц в случае внесения залога будет возложена обязанность носить электронный браслет.

Там добавили, что кроме этих лиц и экс-глава Офиса Президента Андрея Ермака, среди подозреваемых по делу легализации 460 млн грн средств – также бизнесмен Тимур Миндич и эксвицеппремьер Алексей Чернышев.

Как известно, накануне авдокат Ермака Игорь Фомин рассказал, что на залог для его клиента уже удалось собрать часть необходимой суммы . Он отказался назвать людей, внесших средства.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 140 миллионов гривен.

11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия , которые касались бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил , что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Также в этом деле подозреваемыми еще шесть человек . НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

