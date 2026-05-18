Россияне атаковали Хмельнитчину: вспыхнули пожары на предприятиях
В ночь на 18 мая Хмельницкая область оказалась под атакой российских беспилотников. Силы ПВО обезвредили 29 вражеских БПЛА
Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.
В результате атаки на территории предприятий возникли пожары. Спасатели их ликвидировали.
Информации о травмированных и погибших нет.
Напомним, в ночь на 18 мая РФ нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования. Основное направление удара – Днепр и Днепропетровщина. Также россияне атаковали Одесскую, Черниговскую и Запорожье.
