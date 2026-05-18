18 мая 2026, 08:55

За замечания – выстрелы: в Киеве женщина ранила мужчину во дворе дома

Фото: Национальная полиция
Правоохранители сообщили о подозрении 43-летней женщине, которая устроила стрельбу во дворе жилого дома в Святошинском районе Киева и ранила мужчину

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел после конфликта между местным жителем и компанией, которая отдыхала у дома и вела себя шумно. 27-летний киевлянин сделал замечание, что привело к ссоре.

Во время конфликта одна из участниц достала пистолет и произвела несколько выстрелов в сторону мужчины, после чего скрылась с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован с ранениями руки и живота.

Правоохранители установили и задержали подозреваемую. Ей сообщили о подозрении в хулиганстве.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, киевские патрульные полицейские оперативно задержали мужчину, устроившего стрельбу в Оболонском районе. Правоохранители выяснили, что во время конфликта между мужчинами 38-летний фигурант достал револьвер и произвел около девяти выстрелов в разные части тела 27-летнего потерпевшего.

