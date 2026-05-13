В Киевской области "салон красоты" оказался "казино"

В селе Софиевская Борщаговка разоблачили "салон красоты", в котором на самом деле занимались нелегальным бизнесом. Правоохранители провели обыски

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Отмечается, что в подвальном помещении одного из многоквартирных домов был якобы салон красоты. Оказалось, что на самом деле это незаконный игорный бизнес. В ходе обыска полиция обнаружила 26 системных блоков, 26 мониторов, видеорегистратор, кассовый аппарат и блокнот с черновыми записями.

"Следователи процессуального руководства Бучанской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по факту незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр (ч. 1 ст. 203-2 УКУ)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Одессе ликвидировали сеть подпольных игровых залов, работавших на улицах Дегтярной, Новосельского, Малой Арнаутской, Европейской и на проспекте Ярослава Мудрого. Организаторы тщательно маскировали незаконный бизнес.