Столичные копы задержали мужчину, устроившего стрельбу в Оболонском районе

"На спецлинию 112 поступило сообщение о драке в Оболонском районе. Заявительница сообщила, что между неизвестными гражданами возник конфликт, в ходе которого один из мужчин произвел выстрел в сторону оппонента и вместе с товарищами покинул место происшествия на автомобиле Peugeot", - говорится в сообщении.

Для перехвата автомобиля злоумышленника была запущена специальная полицейская операция. Экипажи патрульных проверили вероятные маршруты, по которым мог проехать водитель, и обнаружили автомобиль, соответствующий описанию, в Днепровском районе столицы.

"Патрульные оперативно остановили транспортное средство, провели поверхностную проверку в соответствии со ст. 34 ЗУ "О Национальной полиции" и обнаружили в салоне предмет, похожий на пистолет. Вероятного злоумышленника задержали с применением спецсредства наручники в соответствии со ст. 45 ЗУ "О Национальной полиции", - отметили в милиции."

На место вызвали следственно-оперативную группу, изъявшую вероятное оружие.

Как уточнила полиция Киева, правоохранители выяснили, что во время конфликта между мужчинами 38-летний фигурант достал револьвер и произвел около девяти выстрелов в разные части тела 27-летнего потерпевшего.

Последний серьезных повреждений не получил. После этого нападающий сел в автомобиль и уехал.

Патрульные остановили автомобиль злоумышленника в другом районе города. Следователи изъяли из транспортного средства револьвер под патрон Флобера и задержали фигуранта.

