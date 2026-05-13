13 мая 2026, 18:23

Столичные копы задержали мужчину, устроившего стрельбу в Оболонском районе

Фото: полиция Киева
Киевские патрульные полицейские оперативно задержали мужчину, устроившего стрельбу в Оболонском районе

Об этом патрульная полиция Киева сообщает в Фейсбуке , передает RegioNews .

"На спецлинию 112 поступило сообщение о драке в Оболонском районе. Заявительница сообщила, что между неизвестными гражданами возник конфликт, в ходе которого один из мужчин произвел выстрел в сторону оппонента и вместе с товарищами покинул место происшествия на автомобиле Peugeot", - говорится в сообщении.

Для перехвата автомобиля злоумышленника была запущена специальная полицейская операция. Экипажи патрульных проверили вероятные маршруты, по которым мог проехать водитель, и обнаружили автомобиль, соответствующий описанию, в Днепровском районе столицы.

"Патрульные оперативно остановили транспортное средство, провели поверхностную проверку в соответствии со ст. 34 ЗУ "О Национальной полиции" и обнаружили в салоне предмет, похожий на пистолет. Вероятного злоумышленника задержали с применением спецсредства наручники в соответствии со ст. 45 ЗУ "О Национальной полиции", - отметили в милиции."

На место вызвали следственно-оперативную группу, изъявшую вероятное оружие.

Как уточнила полиция Киева, правоохранители выяснили, что во время конфликта между мужчинами 38-летний фигурант достал револьвер и произвел около девяти выстрелов в разные части тела 27-летнего потерпевшего.

Последний серьезных повреждений не получил. После этого нападающий сел в автомобиль и уехал.

Патрульные остановили автомобиль злоумышленника в другом районе города. Следователи изъяли из транспортного средства револьвер под патрон Флобера и задержали фигуранта.

Напомним, что полицейские установили личность мужчины, стрелявшего из пистолета на одной из улиц в Черкассах .

