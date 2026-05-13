В Херсонской области вражеский беспилотник прицельно атаковал людей

В поселке Камышаны на Херсонщине в результате атаки российского дрона тяжелые ранения получили два человека

Об этом сообщает Херсонская МВА, передает RegioNews .

"В больницу в тяжелом состоянии доставлены мужчина и женщина из поселка Камышаны, которые попали под атаку российского дрона около 12:45", - говорится в сообщении.

Предварительно, они получили минно-взрывные травмы. Пострадавших дообследуют и устанавливают их лица.

Также МВА информировала, что медицинская помощь понадобилась 71-летней жительнице Комишан, которая пострадала в результате вражеского обстрела поселка накануне, 12 мая, около полудня. Женщина была во дворе, когда в дом попал русский снаряд.

У пострадавшей – минно-взрывная травма, контузия, сотрясение головного мозга. Дальше будет лечиться амбулаторно.

Напомним, что 13 мая около 11:15 в центральной части города вражеский беспилотник попал в маршрутный автобус коммунального предприятия Херсонского городского совета.