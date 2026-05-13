Комбинированная атака: в Ровенской области российский дрон попал в дом - есть погибшие

13 мая россияне попали в жилой дом в Ровенской области. К сожалению, есть раненые и погибшие

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Коваля, есть попадание в гражданскую инфраструктуру. В частности, в жилом доме. Пока известно о трех погибших.

Впоследствии спасатели рассказали, что шесть человек также получили ранения. В ГСЧС показали кадры с последствиями атаки:

Напомним, Россия 13 мая приступила к комбинированной воздушной атаке на критические объекты Украины, которая может длиться долго. По данным ГУР, в первой волне удара враг применяет значительное количество беспилотников, а затем планирует использование крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистических ракет.

В Ковеле на Волыни в результате российского удара 13 мая по железнодорожному вокзалу повреждены автобусы, маршрутки и частные автомобили.