Атака FPV-дронов в Харьковской области: погиб мужчина, повреждены дома
В Золочевской громаде Харьковской области 13 мая в результате атаки российских FPV-дронов погиб 60-летний мужчина
Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .
По данным правоохранителей, 13 мая российские войска атаковали одно из сел общины ударными FPV-дронами.
В результате попадания также повреждены два частных жилых дома и хозяйственные сооружения.
На месте работают профильные службы.
Полицейские документируют последствия очередного военного преступления русских военных.
По факту атаки было начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.
Напомним, что в Жовкве во Львовской области 13 мая зафиксировали попадание в объект критической инфраструктуры.
