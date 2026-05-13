В Житомирской области разоблачили масштабную схему в колледже: чиновники фиктивно трудоустроили 14 "педагогов"

В Житомирской области полицейские разоблачили схему фиктивного трудоустройства мужчин призывного возраста в колледж

Об этом сообщает Нацполиция.

Речь идет о должностных лицах одного из профессиональных колледжей Житомира, которые на протяжении нескольких лет фиктивно трудоустраивали мужчин призывного возраста на педагогические должности и должности мастеров производственного обучения, чтобы те избежали мобилизации, и выплатили им более 2,8 млн грн заработной платы.

Среди трудоустроенных - предприниматели, адвокаты, работники частных компаний и лица, фактически работавшие в других сферах деятельности.

В рамках досудебного расследования стражи порядка провели серию обысков на территории Житомирской, Киевской и Волынской областей.

В ходе следственных действий изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, документацию по трудоустройству, военно-учетные документы, черновые записи и другие вещественные доказательства.

О подозрении сообщено 14 лицам.

