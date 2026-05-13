11:12  13 мая
В Полтавской области из водоема достали тело женщины
09:47  13 мая
В Ровенской области уже неделю ищут пропавшего 15-летнего парня
08:33  13 мая
В Киеве мужчина "подрезал" авто и ограбил военного – его будут судить
UA | RU
UA | RU
13 мая 2026, 19:45

В Житомирской области разоблачили масштабную схему в колледже: чиновники фиктивно трудоустроили 14 "педагогов"

13 мая 2026, 19:45
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Житомирской области полицейские разоблачили схему фиктивного трудоустройства мужчин призывного возраста в колледж

Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews .

Речь идет о должностных лицах одного из профессиональных колледжей Житомира, которые на протяжении нескольких лет фиктивно трудоустраивали мужчин призывного возраста на педагогические должности и должности мастеров производственного обучения, чтобы те избежали мобилизации, и выплатили им более 2,8 млн грн заработной платы.

Среди трудоустроенных - предприниматели, адвокаты, работники частных компаний и лица, фактически работавшие в других сферах деятельности.

В рамках досудебного расследования стражи порядка провели серию обысков на территории Житомирской, Киевской и Волынской областей.

В ходе следственных действий изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, документацию по трудоустройству, военно-учетные документы, черновые записи и другие вещественные доказательства.

О подозрении сообщено 14 лицам.

Напомним, что в Киеве будут судить мужчину, который обещал киевлянину за 5000$ изготовить медицинские документы, необходимые для снятия с военного учета.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Житомирская область колледж мобилизация
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Расстрелял собратьев во время службы: в Николаевской области взяли под стражу военного за двойное убийство
13 мая 2026, 21:30
На Закарпатье во время атаки семьи с детьми не пускали в укрытие
13 мая 2026, 21:25
В Херсонской области осудили пособника окупантов, который интегрировал украинский лицей в систему образования РФ
13 мая 2026, 21:17
В Харьковской области идентифицировали росгвардейца, который пытал местного судью
13 мая 2026, 20:53
Военный с Кировоградщины проведет 15 лет за решеткой за работу на вражескую разведку
13 мая 2026, 20:17
Обещала безграничную любовь: в Киеве аферистка выманила из военного более полумиллиона
13 мая 2026, 19:25
"Яичная атака" под ВАКС: неизвестный пытался попасть в Ермака
13 мая 2026, 19:10
В Самборе чиновники зарабатывали на срыве мобилизации
13 мая 2026, 18:50
Столичные копы задержали мужчину, устроившего стрельбу в Оболонском районе
13 мая 2026, 18:23
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Игорь Луценко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »