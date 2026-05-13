В Самборе чиновники зарабатывали на срыве мобилизации

Во Львовской области Нацполиция разоблачила коррупционные схемы, к которым причастны чиновники больницы и коммунального предприятия города Самбора. Правоохранители изъяли более 17,7 млн грн

Речь идет о схемах уклонения от мобилизации и откаты для должностного лица регионального управления Гострансбезопасности за непривлечение к ответственности за нарушение закона.

Дельцы даже арендовали жилье в 80 километрах от города для хранения "черной" кассы.

ДСР и следственные полиции провели десятки обысков и изъяли наличные деньги в разной валюте, автомобили премиум-класса, медицинскую документацию и другие вещественные доказательства.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрениях. Они задержаны.

