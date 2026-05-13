13 мая 2026, 18:50

В Самборе чиновники зарабатывали на срыве мобилизации

Фото: Нацполиция
Во Львовской области Нацполиция разоблачила коррупционные схемы, к которым причастны чиновники больницы и коммунального предприятия города Самбора. Правоохранители изъяли более 17,7 млн грн

Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews .

Речь идет о схемах уклонения от мобилизации и откаты для должностного лица регионального управления Гострансбезопасности за непривлечение к ответственности за нарушение закона.

Дельцы даже арендовали жилье в 80 километрах от города для хранения "черной" кассы.

ДСР и следственные полиции провели десятки обысков и изъяли наличные деньги в разной валюте, автомобили премиум-класса, медицинскую документацию и другие вещественные доказательства.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрениях. Они задержаны.

Напомним, что в Ровенской области правоохранители сообщили о подозрении 61-летнему врачу из города Березно. Он подозревается в получении неправомерной выгоды при содействии в оформлении документов для отсрочки от призыва.

12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
