"Яєчна атака" під ВАКС: невідомий намагався поцілити в Єрмака

Після засідання у Вищого антикорупційного суду невідомий чоловік кинув два яйця в колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака, однак не влучив

Відео інциденту оприлюднив кореспондент видання "Телеграф".

Після цього чоловік почав вигукувати образи на адресу Єрмака. Сам він на ситуацію відреагував спокійно.

З ним спілкуються правоохоронці та журналісти.

Рішення про запобіжний захід Єрмаку у ВАКС оголосять зранку 14 травня.

Нагадаємо, що 13 травня у Вищому антикорупційному суді продовжили розгляд питання про обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку.

Напередодні Єрмак прокоментував перше судове засідання у справі, в межах якої йому повідомили про підозру. Він наголосив, що має понад 30 років адвокатського стажу та планує захищати свої права виключно в межах українського законодавства.

Нагадаємо, 11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Адвокат колишнього очільника ОПУ Ігор Фомін в ефірі "Суспільного" заперечив причетність Єрмака до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Він вважає, що "ця вся ситуація є спровокованою оцим публічним тиском".

