13 травня 2026, 19:10

"Яєчна атака" під ВАКС: невідомий намагався поцілити в Єрмака

Фото: ОП
Після засідання у Вищого антикорупційного суду невідомий чоловік кинув два яйця в колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака, однак не влучив

Відео інциденту оприлюднив кореспондент видання "Телеграф", передає RegioNews.

Після цього чоловік почав вигукувати образи на адресу Єрмака. Сам він на ситуацію відреагував спокійно.

З ним спілкуються правоохоронці та журналісти.

Рішення про запобіжний захід Єрмаку у ВАКС оголосять зранку 14 травня.

Нагадаємо, що 13 травня у Вищому антикорупційному суді продовжили розгляд питання про обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку.

Напередодні Єрмак прокоментував перше судове засідання у справі, в межах якої йому повідомили про підозру. Він наголосив, що має понад 30 років адвокатського стажу та планує захищати свої права виключно в межах українського законодавства.

Нагадаємо, 11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Адвокат колишнього очільника ОПУ Ігор Фомін в ефірі "Суспільного" заперечив причетність Єрмака до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Він вважає, що "ця вся ситуація є спровокованою оцим публічним тиском".

Читайте також: Скандал навколо кооперативу "Династія": деталі будівництва під час війни

