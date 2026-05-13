Обещала безграничную любовь: в Киеве аферистка выманила из военного более полумиллиона
В столице разоблачили аферистку, которая обманула военного. Она выманила у него более 700 тысяч гривен
Об этом сообщает полиция, передает RegioNews.
Столичные правоохранители разоблачили 41-летнюю аферистку, которая выманивала деньги из военного. Сам защитник воевал на Донецком направлении, где получил тяжелое ранение.
Женщина создала фейковый аккаунт с вымышленным именем в соцсети. Она выдавала себя за тяжелобольную женщину, нуждающуюся в срочной операции в Германии. В конце концов, она убедила военного переводить деньги на ее счет.
Во время обыска в квартире женщины в Киеве нашли банковские карты и советы 114 тысяч гривен.
