Обещала безграничную любовь: в Киеве аферистка выманила из военного более полумиллиона

В столице разоблачили аферистку, которая обманула военного. Она выманила у него более 700 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция, передает RegioNews.

Столичные правоохранители разоблачили 41-летнюю аферистку, которая выманивала деньги из военного. Сам защитник воевал на Донецком направлении, где получил тяжелое ранение.

Женщина создала фейковый аккаунт с вымышленным именем в соцсети. Она выдавала себя за тяжелобольную женщину, нуждающуюся в срочной операции в Германии. В конце концов, она убедила военного переводить деньги на ее счет.

Во время обыска в квартире женщины в Киеве нашли банковские карты и советы 114 тысяч гривен.



