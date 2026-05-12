Андрей Ермак советовался с гадалкой по поводу назначений на должности - САП

Во время суда по мере пресечения для Андрея Ермака озвучивались некоторые детали из переписок, которыми владели правоохранители. В частности, о том, как Ермак ранее принимал решение о назначении на топ-должности.

Прокурор САП во время судебного заседания заявила о переписках, в которых Андрей Ермак совещался по поводу важных назначений. В частности, речь шла о должностях министра здравоохранения, заместителя руководителя Офиса президента Украины. Относительно последнего через несколько месяцев на эту должность назначили Олега Татарова.

Кроме того, Ермак писал дату рождения и совещался по поводу человека, которого хотел назначить на высокую должность. Все это он якобы обсуждал с контактом, подписанным "Вероника Феншуй Офис".

Напомним, ранее бывший глава Офиса президента Андрей Ермак получил подозрение от НАБУ и САП. Правоохранители подтвердили, что речь идет о деле, которое связано с операцией "Мидас" и строительством комплекса "Династия". При этом Андрей Ермак заявил журналистам, что нет ни одного дома, а есть только одна квартира и один автомобиль.

Судебное заседание началось 12 мая в 16.00. Однако сразу сообщалось, что мера пресечения Ермаку не выберут сегодня, ведь ознакомление с делом может быть длиннее. По словам правоохранителей, его дело.