ВАКС не избрал меру пресечения Андрею Ермаку: почему

Андрей Ермак получил подозрение от НАБУ и САП по отмыванию средств. Речь идет о деле кооператива "Династия". Теперь ожидалось, что ВАКС изберет меру пресечения для бывшего главы Офиса президента

Стало известно, что 12 мая меру пресечения Андрею Ермаку не избирают. На сегодняшнем заседании планируется только заслушать прокурора и часть материалов. По словам адвоката Ермака Игоря Фомина, его дело состоит из 16 томов по 250 страниц каждый (это 4 тысячи страниц).

Также прокурор САП отметила, что есть часть доказательств, которые не готовы пока разглашать в открытом режиме. Эту позицию поддержал и адвокат Андрея Ермака. При этом прокурор и сторона защиты не возражают против открытого заседания.

Сторона обвинения будет просить для Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 180 миллионов гривен.

Напомним, ранее бывший глава Офиса президента Андрей Ермак получил подозрение от НАБУ и САП. Правоохранители подтвердили, что речь идет о деле, которое связано с операцией "Мидас" и строительством комплекса "Династия". При этом Андрей Ермак заявил журналистам, что нет ни одного дома, а есть только одна квартира и один автомобиль.