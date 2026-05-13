Суд над Андрієм Єрмаком: екс-очільнику ОП на засідання принесли ікону

Фото з відкритих джерел

У Вищому антикорупційному суді другий день триває обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку. При цьому відома журналістка принесла для екс-очільника ОП "подарунок"

Про це повідомляє hromadske, передає RegioNews.

Відома журналістка Ірма Крат принесла на суд над Андрієм Єрмаком ікону Діви Марії. За словами журналістки, ця ікона дісталась їй від матері. Вона попросила суд передати цю Діву Марію Єрмаку, щоб вона "захищала його". Крат заявила, що він "зробив багато хорошого для України".

Слід зазначити, що навколо Ірми Крат було чимало скандалів. Зокрема, вона кілька разів повідомляла про свою смерть і про замахи, які на неї готувались. Зокрема, в грудні 2017 року на її сторінці в соцмережі з'явллось повідомлення про її смерть. Також вона розповідала, що її планували вбити в Києві, проте її нібито врятував український прапор від президента-втікача Віктора Януковича.

Нагадаємо, що під час суду щодо запобіжного заходу для Андрія Єрмака озвучувались деякі деталі з переписок, якими володіли правоохоронці. Зокрема, про те, як Єрмак раніше ухвалював рішення щодо призначення на топ-посади.

Раніше колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП. Правоохоронці підтвердили, що йдеться про справу, яка пов'язана з операцією "Мідас" та будівництвом комплексу "Династія". При цьому Андрій Єрмак заявив журналістам, що немає жодного будинку, а є тільки одна квартира і один автомобіль.

Перше засідання провели 12 травня. Проте одразу повідомлялось, що запобіжний захід Єрмаку не оберуть сьогодні, адже ознайомлення зі справою може бути довшим.