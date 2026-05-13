13 мая 2026, 07:27

Дело Ермака: ВАКС продолжит рассмотрение меры пресечения 13 мая

Фото: Вечерний Киев
Сегодня, 13 мая, Высший антикоррупционный суд продолжит рассмотрение вопроса о мере пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку

Об этом сообщает RegioNews.

Эксглаву ОП подозревают по делу о легализации 460 миллионов гривен, связанных с проектом элитного строительства под Киевом.

Накануне Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в судебном заседании после рассмотрения ходатайства стороны обвинения, требовавшей применить меру пресечения для Ермака в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 180 миллионов гривен.

Адвокат Ермака обратился в суд с просьбой о перерыве, аргументируя это необходимостью детального ознакомления с материалами дела, охватывающего 16 томов, каждый из которых имеет около 250 страниц.

Ожидается, что на следующем этапе заседания будет выступать сторона защиты. Также часть слушания будет произведена в закрытом формате.

Напомним, 11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия, касающиеся бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил, что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Адвокат бывшего главы ОПУ Игорь Фомин в эфире "Суспильного" отрицал причастность Ермака к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. Он считает, что "эта вся ситуация является спровоцированным этим публичным давлением".

