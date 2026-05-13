Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

В Шевченковском районе на дорогу упали обломки вражеского беспилотника. Предварительно, обошлось без пострадавших.

В Холодногорском районе зафиксировано попадание в объект инфраструктуры. На месте удара вспыхнул пожар. Сейчас информации о пострадавших нет.

Напомним, россияне 12 мая атаковали дронами Днепровский район Херсона, ранены двое гражданских – 67-летний и 40-летний мужчины. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести.