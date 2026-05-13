13 мая 2026, 07:14

Бойцы ВСУ ликвидировали за сутки более 1100 оккупантов и 50 артсистем врага

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Украинские бойцы продолжают наносить значительные потери армии РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1130 оккупантов, два танка, одну бронемашину, 50 артиллерийских систем, одну РСЗО, три средства ПВО, 1853 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 287 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 13.05.26 ориентировочно составили:

потери россиян 13 мая 2026 года

Ранее сообщалось, что россияне массово перебрасывают технику и живую силу на Запорожское направление. Также враг пополняет истощенные подразделения Донецкой области.

