13 мая 2026, 07:07

Более 1000 ударов за сутки: три человека ранены на Запорожье

Фото: Запорожская ОВА
За прошедшие сутки российские войска нанесли 1006 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских обстрелов в Запорожском районе ранения получили три человека.

Федоров уточнил, что армия РФ нанесла 24 авиационных удара по Камышевасу, Орехову, Новоалександровке, Чаривному, Воздвижовке, Тимошевке и другим прифронтовым населенным пунктам.

Кроме того, 732 беспилотника различных модификаций атаковали Запорожье, Кушугум, Орехов, Гуляйполе, Степногорск, Малую Токмачку, Щербаки и ряд других населенных пунктов области.

Также зафиксирован обстрел из реактивных систем залпового огня по Воздвиженке.

Еще 249 артиллерийских ударов пришлись по Орехову, Гуляйполю, Степногорску, Новоданиловке, Щербаках и другим прифронтовым территориям.

В результате атак поступило 52 сообщения о повреждениях жилых домов, нежилых помещений, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, россияне 12 мая атаковали дронами Днепровский район Херсона , ранены двое гражданских - 67-летний и 40-летний мужчины. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести.

