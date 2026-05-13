Более 1000 ударов за сутки: три человека ранены на Запорожье
За прошедшие сутки российские войска нанесли 1006 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеских обстрелов в Запорожском районе ранения получили три человека.
Федоров уточнил, что армия РФ нанесла 24 авиационных удара по Камышевасу, Орехову, Новоалександровке, Чаривному, Воздвижовке, Тимошевке и другим прифронтовым населенным пунктам.
Кроме того, 732 беспилотника различных модификаций атаковали Запорожье, Кушугум, Орехов, Гуляйполе, Степногорск, Малую Токмачку, Щербаки и ряд других населенных пунктов области.
Также зафиксирован обстрел из реактивных систем залпового огня по Воздвиженке.
Еще 249 артиллерийских ударов пришлись по Орехову, Гуляйполю, Степногорску, Новоданиловке, Щербаках и другим прифронтовым территориям.
В результате атак поступило 52 сообщения о повреждениях жилых домов, нежилых помещений, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Напомним, россияне 12 мая атаковали дронами Днепровский район Херсона , ранены двое гражданских - 67-летний и 40-летний мужчины. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести.