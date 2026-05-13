13 мая 2026, 07:56

Обстрелы Днепропетровщины: повреждены десятки домов, 8 погибших и 11 раненых

Фото: ОВА
Накануне и ночью 13 мая враг совершил почти 30 атак на три района области. В результате обстрелов восемь человек погибли, 11 получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под ударом оказались Никополь, а также Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская громады. Повреждены частные дома, объекты инфраструктуры и автомобили. Пострадали три человека: 16-летний юноша находится в больнице, еще один 16-летний и 21-летний парни лечатся амбулаторно.

На Синельниковщине под ударом были Дубовиковская и Николаевская громады. Изуродованы более двух десятков домов, погибли два человека.

Также из-за атаки, произошедшей накануне днем, повреждено еще 9 домов. Погибли 4 человека, еще четверо – пострадали. Трое из них госпитализированы, 50-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

В Кривом Роге повреждены предприятие, инфраструктура, газопровод. Два человека погибли, еще четверо – пострадали.

Напомним, в результате удара по Кривому Рогу погибли 43-летний мужчина и 65-летняя женщина. Девятимесячной девочке оторвало ножку.

