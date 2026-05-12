Певица LELÉKA назвала сумму, которую пришлось потратить на Евровидение-2026

Представительница Украины на Евровидении рассказала, что процесс поиска финансирования был очень тяжелым. Даже в поезде она писала потенциальным спонсорам

Виктория рассказала, что к моменту выезда из Украины ее команда собрала около 80% суммы. Общий бюджет составляет около 300 тысяч долларов. Это примерно столько же, сколько в 2024 году израсходовали Jerry Heil и alyona alyona.

"Если бы мы могли привезти из Украины каждую лампочку или ветер, то бюджет бы был маленьким. Но правила безопасности это запрещают. Должны быть конкретные фирмы и подрядчики, которые есть здесь на месте. С их страховкой и людьми, которые научены с этим работать. Это все влияет на цену", - говорит LELÉKA.

Напомним, ранее LELÉKA провела первую репетицию в Вене. Теперь можно увидеть, в каком образе она будет представлять Украину на Евровидении.