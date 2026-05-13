"Теплое место" за $8 тысяч: в Хмельницкой области продавали службу в тылу

На Хмельнитчине разоблачили двух человек, организовавших схему незаконного перевода военнослужащих в тыловые подразделения за деньги

Об этом сообщил Департамент внутренней безопасности Нацполиции, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники предлагали военнослужащим "помощь" в переводе в тыловые части гарнизона. Они заверяли клиентов наличие связей среди должностных лиц и обещали быстрое и беспрепятственное оформление перевода.

В одном из эпизодов житель области оценил свои услуги в 8000 долларов США. Мужчина убеждал военного, что без его вмешательства сменить место службы будет невозможно. Также он предлагал изготовление рекомендательного письма, необходимого для перевода в другую часть.

Другую схему организовала 45-летняя заместитель командира одной из рот. Используя служебное положение и щеголяя якобы знакомствами среди руководства воинской части, женщина пообещала военнослужащему помочь в переводе за 5 000 евро. Кроме этого, она должна была провести "инструктаж" по сбору документов и прохождению процедуры.

После документирования незаконной деятельности правоохранители задержали обоих фигурантов сразу после получения оговоренных сумм.

Следователи уже сообщили задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – "Злоупотребление влиянием". Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, работники ГБР совместно и с СБУ разоблачили перевод военных Нацгвардии на небоевые должности за деньги. За свои "услуги" фигуранты определили сумму в 6 тысяч долларов. Впоследствии потребовали еще тысячу долларов, объясняя это дополнительными затратами.