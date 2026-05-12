На Волыни на строительстве укрытия для школы "пропали" полтора миллиона

На Волыни директору лицея уведомлено о подозрении. Речь идет о деле по 1,3 миллиона гривен убытков при строительстве укрытия.

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, в связи с необходимостью строительства укрытия для учебного заведения возникла необходимость в проведении научных археологических исследований. Это объясняется тем, что территория входила в зону археологического ценного культурного слоя.

В 2023 году директор образовательного учреждения заключил два договора со специализированным научным учреждением по выполнению исследований. Однако он не проверил объемы выполненных работ и подписал акты, в которых указанные объемы не соответствовали сметным. В результате лицей переплатил за работы более 1,3 миллионов гривен.

"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - сообщили в прокуратуре.

