13 мая 2026, 08:10

РФ атаковала Одесщину несколькими волнами дронов: повреждена промышленная инфраструктура

13 мая 2026, 08:10
Фото: ОВА
Ночью 13 мая российская армия совершила массированную атаку ударными беспилотниками по промышленным объектам Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате нескольких волн ударов зафиксировано повреждение складских и хозяйственных помещений.

На местах попадания возникли локальные пожары, их ликвидировали спасатели.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Напомним, ночью 13 мая российские войска атаковали два района Харькова. Вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры.

Одесская область война обстрелы беспилотники последствия пожар промышленность
