Сумщина под атакой: в результате удара дрона ранен 13-летний ребенок

Во вторник, 12 мая, российский дрон попал в гражданскую инфраструктуру Белопольской общины, пострадал 13-летний мальчик

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, ребенок находился неподалеку от места попадания и получил ранения.

Мальчик был госпитализирован, его прооперировали.

Обстоятельства и последствия атаки уточняются.

Напомним, россияне вечером 12 мая атаковали Кривой Рог. Дрон попал в жилой дом. Известно о двух погибших – это мужчина 43 года и женщина 65 лет. Маленькой девятимесячной девочке оторвало ножку: ребенка эвакуировали в больницу.