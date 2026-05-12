На Львовщине мужчина от гостя получил нож в грудь

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно это произошло во время застолья с алкоголем. Между 42-летним хозяином и его 37-летним гостем произошла ссора. В ходе конфликта гость ударил хозяина ножом в область грудной клетки. Пострадавшего с тяжкими телесными повреждениями госпитализировали.

"Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи, при процессуальном руководстве органов прокуратуры, сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от пяти до восьми лет", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киеве пьяный мужчина напал на медиков. "Скорую" для него вызвала неравнодушная прохожая, но он вел себя агрессивно.