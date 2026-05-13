Справа Єрмака: ВАКС продовжить розгляд запобіжного заходу 13 травня
Сьогодні, 13 травня, Вищий антикорупційний суд продовжить розгляд питання про запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку
Про це інформує RegioNews.
Ексочільника ОП підозрюють у справі щодо легалізації 460 мільйонів гривень, пов'язаних з проєктом елітного будівництва під Києвом.
Напередодні Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в судовому засіданні після розгляду клопотання сторони обвинувачення, яка вимагала застосувати запобіжний захід для Єрмака у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 180 мільйонів гривень.
Адвокат Єрмака звернувся до суду із проханням про перерву, аргументуючи це необхідністю детального ознайомлення з матеріалами справи, яка охоплює 16 томів, кожен з яких має приблизно 250 сторінок.
Очікується, що на наступному етапі засідання виступатиме сторона захисту. Також частина слухання буде проведена у закритому форматі.
Нагадаємо, 11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.
Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".
Адвокат колишнього очільника ОПУ Ігор Фомін в ефірі "Суспільного" заперечив причетність Єрмака до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Він вважає, що "ця вся ситуація є спровокованою оцим публічним тиском".
Читайте також: Скандал навколо кооперативу "Династія": деталі будівництва під час війни