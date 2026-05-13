13 травня 2026, 07:27

Справа Єрмака: ВАКС продовжить розгляд запобіжного заходу 13 травня

Фото: Вечірній Київ
Сьогодні, 13 травня, Вищий антикорупційний суд продовжить розгляд питання про запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку

Про це інформує RegioNews.

Ексочільника ОП підозрюють у справі щодо легалізації 460 мільйонів гривень, пов'язаних з проєктом елітного будівництва під Києвом.

Напередодні Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в судовому засіданні після розгляду клопотання сторони обвинувачення, яка вимагала застосувати запобіжний захід для Єрмака у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 180 мільйонів гривень.

Адвокат Єрмака звернувся до суду із проханням про перерву, аргументуючи це необхідністю детального ознайомлення з матеріалами справи, яка охоплює 16 томів, кожен з яких має приблизно 250 сторінок.

Очікується, що на наступному етапі засідання виступатиме сторона захисту. Також частина слухання буде проведена у закритому форматі.

Нагадаємо, 11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Адвокат колишнього очільника ОПУ Ігор Фомін в ефірі "Суспільного" заперечив причетність Єрмака до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Він вважає, що "ця вся ситуація є спровокованою оцим публічним тиском".

Читайте також: Скандал навколо кооперативу "Династія": деталі будівництва під час війни

