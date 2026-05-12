12 мая 2026, 07:57

На Ровенщине через 8 месяцев после ДТП умерла 30-летняя пассажирка мотоцикла

В Ровенском районе в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло еще в сентябре прошлого года, умерла 30-летняя пассажирка мотоцикла

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что медики более восьми месяцев боролись за ее жизнь, однако спасти женщину не удалось. Она умерла в Клеванской областной многопрофильной больнице.

Автопроисшествие произошло 7 сентября около 20:25 вблизи села Збуж Костопольской территориальной общины.

По данным следствия, 31-летняя водитель мотоцикла Lifan, жительница села Трубицы, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Volvo под управлением 24-летнего жителя Костополя.

В результате аварии водитель мотоцикла получила политравму, перелом бедра и рваные раны ноги. Пассажирка мотоцикла получила тяжелые травмы, в частности политравмы, открытую черепно-мозговую травму, переломы костей таза и ноги. Установлено, что она была без мотошлема.

После длительного лечения потерпевшая умерла от полученных травм.

Следователи переквалифицировали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Черкасской области в ДТП травмировались два человека. 55-летний водитель автомобиля "Mercedes-Benz" не выбрал безопасную скорость движения, на закругленном участке дороги не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

