11 мая 2026, 23:45

В Днепре водитель маршрутки выбросил ребенка без сознания на асфальт

Фото: Відомо
Инцидент произошел 10 мая в маршрутке №241, курсирующей по маршруту Обуховка-Днепр. Местные жители возмущены поведением водителя

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Отмечается, что 15-летнему пассажиру во время поездки стало плохо. Подросток потерял сознание, также у него началась сильная рвота. Долгое время он не мог прийти в себя. Однако когда микроавтобус доехал до конечной остановки, водитель не стал вызывать медиков или оказывать первую помощь: водитель просто вытащил парня из салона и положил на раскаленный асфальт.

Люди пытались сделать водительские замечания, однако он просто уехал. К счастью, прохожие вызвали медиков, наблюдали за состоянием подростка до приезда "скорой". В настоящее время ребенка госпитализировали в одну из городских больниц.

Напомним, ранее в Киеве мужчина отказался оплачивать проезд, назвавшись военнослужащим. Когда водитель попросил предоставить удостоверение, дающее право на льготу, пассажир спровоцировал спор. В разгар конфликта он достал газовый баллончик, распилил его в заполненном людьми салоне и скрылся.

