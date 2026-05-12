"Чому тут дивуватись": радник Зеленського прокоментував підозру Єрмаку

Радник президента України Дмитро Литвин прокоментував ситуацію навколо підозри керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку, заявивши, що суспільний і медійний контекст цієї історії існує вже давно

Про це пише "Українська правда".

Відповідаючи на запитання журналістів, Литвин зазначив, що не бачить підстав для здивування.

"Цей контекст вже давно існує медійно і гучно, то чому тут дивуватись", – сказав він.

Водночас радник президента наголосив, що наразі тривають процесуальні дії, тому робити будь-які оцінки передчасно.

"Процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки", – додав Литвин.

Нагадаємо, НАБУ і САП 11 травня ввечері провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Звільнення Єрмака: що відомо

Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада 2025 року. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому, голова держави йому подякував.

29 листопада через кілька годин після звільнення Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Але водночас не уточнив, коли і як планує вирушити на війну.

15 січня 2026 року Міністерство оборони Україну у відповідь на запит народного депутата Ярослава Железняка повідомило, що Єрмак не звертався до жодного ТЦК та СП з бажанням пройти військову службу.

Згодом стало відомо, він поновив право на заняття адвокатською діяльністю. Право Єрмака на адвокатську діяльність було призупинено з 20 лютого 2020 року за його власним клопотанням. Саме з цього часу він очолював Офіс Президента.

