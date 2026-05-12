12 травня 2026, 07:21

"Чому тут дивуватись": радник Зеленського прокоментував підозру Єрмаку

Фото: "Укрінформ"
Радник президента України Дмитро Литвин прокоментував ситуацію навколо підозри керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку, заявивши, що суспільний і медійний контекст цієї історії існує вже давно

Про це пише "Українська правда", передає RegioNews.

Відповідаючи на запитання журналістів, Литвин зазначив, що не бачить підстав для здивування.

"Цей контекст вже давно існує медійно і гучно, то чому тут дивуватись", – сказав він.

Водночас радник президента наголосив, що наразі тривають процесуальні дії, тому робити будь-які оцінки передчасно.

"Процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки", – додав Литвин.

Нагадаємо, НАБУ і САП 11 травня ввечері провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Звільнення Єрмака: що відомо

Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада 2025 року. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому, голова держави йому подякував.

29 листопада через кілька годин після звільнення Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Але водночас не уточнив, коли і як планує вирушити на війну.

15 січня 2026 року Міністерство оборони Україну у відповідь на запит народного депутата Ярослава Железняка повідомило, що Єрмак не звертався до жодного ТЦК та СП з бажанням пройти військову службу.

Згодом стало відомо, він поновив право на заняття адвокатською діяльністю. Право Єрмака на адвокатську діяльність було призупинено з 20 лютого 2020 року за його власним клопотанням. Саме з цього часу він очолював Офіс Президента.

Андрій Єрмак підозра скандал НАБУ САП Офіс президента
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
