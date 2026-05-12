В ночь на 12 мая российские войска более 20 раз атаковали пять районов области, применяя артиллерию, дроны и авиабомбы. В результате обстрелов один человек погиб, еще четверо получили ранения разной степени тяжести

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Враг атаковал Днепр. Повреждена транспортная инфраструктура, возник пожар. 33-летний раненый госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В Синельниковском районе под огнем оказались три громады – Дубовиковская, Николаевская и Роздорская. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Погиб мужчина, ранения получила женщина.

В Никопольщине от вражеских атак страдали Никополь, Марганецкая и Покровская громады.

В Самаровском районе под ударом находились город Самар и Песчанская громада. Возник пожар, повреждена инфраструктура.

В Павлограде из-за обстрела повреждена девятиэтажка и автомобили, пострадали два человека. 36-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести, 44-летний – на амбулаторном лечении.

Напомним, вечером 11 мая вражеские ударные беспилотники атаковали Сумщину, попав в промышленное предприятие.