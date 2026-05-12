Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В поселке Великий Бурлук Купянского района под ударом оказалась территория предприятия. В результате попадания сгорели автобус и грузовой автомобиль.

Еще один дрон атаковал частное домовладение в селе Безруки Дергачевской громады. Там загорелась хозяйственная постройка, также поврежден дом.

Спасатели ликвидировали пожары в обоих населённых пунктах. К счастью, погибших и пострадавших нет.

