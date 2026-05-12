12 мая 2026, 08:21

"Быстрый заработок" и шантаж: в Черновцах и Житомире пытались завербовать школьников

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Черновцах и Житомире офицеры службы образовательной безопасности предотвратили попытки онлайн-вербовки школьников

Об этом сообщила Патрульная полиция, передает RegioNews.

Правоохранители отмечают, что через социальные сети, мессенджеры и онлайн-игры неизвестные все чаще пытаются завербовать подростков, предлагая им "быстрый заработок", втягивая в противоправную деятельность или прибегая к шантажу.

В Житомире на днях ученик одного из местных лицеев получил аудиосообщение от незнакомца с признаками вовлечения в опасную и незаконную деятельность. Подросток сразу обратился к инспектору службы образовательной безопасности. Полученную информацию правоохранители оперативно передали профильным подразделениям для последующей проверки.

В Черновцах удалось предотвратить вероятную попытку вербовки школьников через онлайн-игру. К инспектору службы образовательной безопасности обратилась классная руководительница одного из учебных заведений. По ее словам, учеников, вероятно, пытались завербовать представители российских спецслужб.

Один из восьмиклассников во время игры познакомился с вероятной злоумышленницей. После продолжительного общения она стала шантажировать парня интимными материалами и потребовать деньги в игре. Подросток заблокировал собеседницу.

Другой ученик сообщил, что тот же человек через мессенджер пытался узнать адрес школы. Школьник также прекратил общение и заблокировал аккаунт.

Правоохранители отмечают: подобные схемы часто начинаются с обычного общения в играх или мессенджерах, однако впоследствии могут перерасти в шантаж и вовлечение детей в серьезные преступления.

Родителей призывают регулярно говорить с детьми об опасностях в интернете и объяснять, как поступать в случае подозрительных контактов онлайн.

Напомним, в Днепропетровской области правоохранители задержали школьников, собиравшихся взорвать патрульную машину. Это оказалось задачей российских спецслужб.

Читайте также: Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины

