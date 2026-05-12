Силы обороны ликвидировали за сутки более 1000 российских оккупантов
Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превышают 1 миллион 343 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1020 оккупантов, два танка, две бронемашины, 72 артиллерийские системы, две РСЗО, 1252 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 145 единиц автомобильной и спецтехники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 12.05.26 ориентировочно составили:
Напомним, экипаж тяжелого ударного беспилотника освободил двух украинских военных из российского плена во время их вывода к вражеским позициям.
