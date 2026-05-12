Ночная атака дронов на Киевщину: повреждены дома и детсад
В результате ночной атаки российских беспилотников в Фастовском районе Киевщины зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Загорелась кровля детского сада. В расположенном рядом четырехэтажном доме выбиты окна. Также повреждены два частных домовладения.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
На местах работают спасатели и оперативные службы, которые ликвидируют последствия атаки и обследуют поврежденные здания.
Напомним, в Киеве на Оболони в результате падения обломков беспилотника произошел пожар на крыше 16-этажного дома.
08 мая 2026
