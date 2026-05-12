В результате ночной атаки российских беспилотников в Фастовском районе Киевщины зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Загорелась кровля детского сада. В расположенном рядом четырехэтажном доме выбиты окна. Также повреждены два частных домовладения.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

На местах работают спасатели и оперативные службы, которые ликвидируют последствия атаки и обследуют поврежденные здания.

