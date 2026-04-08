08 апреля 2026, 11:57

НАБУ и САП завершили следствие по делу Тимошенко о взятках депутатам: что известно

НАБУ и САП сообщили о завершении досудебного расследования по делу лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Ее подозревают в предложении предоставить неправомерную выгоду народным депутатам

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Следствие установило, что в декабре 2025 года Тимошенко начала договариваться с отдельными парламентариями о системе вознаграждений за лояльные голосования.

Речь шла о постоянном механизме сотрудничества с выплатами вперед, где депутаты должны выполнять указания по голосованию "за", "против" или удержания.

В январе 2026 года руководителю депутатской фракции сообщили о подозрении.

На сегодняшний день детективы НАБУ по поручению прокурора передали материалы дела стороне защиты для ознакомления.

Как известно, 23 января при Юлии Тимошенко внесли полную сумму залога. Это 33 миллиона гривен. Она заявила, что определенная судом сумма залога была "непосильной", и ее удалось собрать с помощью членов партии.

Обыски и подозрение Тимошенко

Вечером 13 января НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады в коррупции. В то же время источники "Украинской правды" сообщали, что речь идет о лидере фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Народный депутат Алексей Гончаренко также подтвердил, что речь идет именно о Тимошенко.

Антикоррупционные органы заявили, что руководителя фракции разоблачили на предложения неправомерной выгоды ряду народных депутатов из фракций, которые она не возглавляет, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Утром 14 января собеседники УП в политических кругах сообщили об объявлении подозрения главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Впоследствии сама Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе партии , в то же время заявив, что отвергает все обвинения.

Впоследствии НАБУ и САП официально сообщили об объявлении подозрения руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам на постоянной основе.

Также НАБУ обнародовало записи разговоров, на которых, по версии следствия, Юлия Тимошенко обсуждает с неизвестным народным депутатом систему оплаты за конкретные голосования в Верховной Раде.

