24 мая 2026, 11:50

Удар "Орешником" по Белой Церкви: сгорели три гаража

Фото: ГСЧС
В результате попадания баллистической ракеты "Орешник" в городе Белая Церковь на Киевщине 24 мая возник пожар. Огнем было охвачено три гаража в одном из кооперативов

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

"В городе Белая Церковь возник пожар в гаражном кооперативе. Горели три гаража", - говорится в сообщении ГСЧС.

В настоящее время правоохранители устанавливают тип вооружения, которым атаковали Белую Церковь. В Воздушных силах подтверждают, что это был "Орешник", сообщили в Киевской областной прокуратуре.

По предварительным данным, в результате обстрелов погибли двое мужчин в Бучанском и Обуховском районах. Число пострадавших же возросло до 9 человек, среди них ребенок в возрасте до одного года.

В Броварском районе под ударом находились 11 частных домов, в Вышгородском — многоэтажное здание, частное домовладение и автомобиль.

Тем временем в Фастовском районе россияне обстреляли медицинскую амбулаторию, 9 частных домов, многоэтажку и два автомобиля, в Бучанском районе — предприятие, складские помещения, учебное заведение, магазин, три многоэтажки, 8 частных домов и два автомобиля.

Дома и хозяйственные постройки были под ударом в Обуховском и Бориспольском районах.

Напомним, что в Киеве количество пострадавших в результате массированной российской атаки возросло по меньшей мере до 62 человек. Среди раненых двое детей.

