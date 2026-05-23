Парадоксы президентства Владимира Зеленского

К власти пришел человек, до этого не занимавшийся профессионально ни политикой, ни государственным управлением

К власти пришел человек, до этого не занимавшийся профессионально ни политикой, ни государственным управлением

Коллаж BLIK.ua

Семь лет назад – 20 мая 2019 года – началось президентство Владимира Зеленского. Это самое необычное президентство в нашей политической истории, и самый необычный и парадоксальный Президент в истории Украины и, возможно, в мировой политической практике тоже.

К власти пришел человек, до этого не занимавшийся профессионально ни политикой, ни государственным управлением. Но это же была не просто прихоть Владимира Зеленского. Это был выбор большинства украинских граждан. И это было проявление их недоверия всем политическим элитам, как старым, так и новым, пришедшим к власти после Революции Достоинства. Не случайно выборы 2019 назвали "электоральным Майданом".

Сразу вокруг Владимира Зеленского возник раскол. Значительная часть украинцев не просто поддержали его, они надеялись, что он будет иным, что он изменит и украинскую политику и страну. А другая, хоть и меньшая часть украинцев начала сразу яростно ненавидеть Зеленского. Они считали его невеждой, комедиантом, оскорбляющим саму должность Президента Украины. Его называли марионеткой Коломойского, пророссийским человеком, быстро сдаст Украину москалям. Уже весной 2019 года во время президентских выборов возникла своеобразная Зефобия, которая остается и сейчас, она даже обновилась и в последнее время стала еще сильнее.

Победа Владимира Зеленского была и определенной иронией политической судьбы. К власти пришел человек, который годами высмеивал украинскую политику и политиков. И может, украинская политика так отомстила Владимиру Зеленскому – сделала его своей частью и заложником своих традиционных проблем. Мол, ты насмехался над политиками и государственными деятелями, поэтому попробуй – покажи, на что ты способен сам.

Президентство Владимира Зеленского изначально стало грандиозным экспериментом. К власти пришел Президент с полным отсутствием собственного политического опыта и без полной компетенции для управления государством. Но это была реализация популярного народного мифа – к власти должен прийти "простой человек", "такие как мы". Этот миф был материализирован Владимиром Зеленским сначала в сюжете фильма "Слуга народа", а затем и самим Владимиром Зеленским в реальной жизни. Реализацией этого мифа стало и большинство новой правящей элиты. Часть новых руководителей имела скорее экспертные знания (и это в лучшем случае, а у некоторых и этого не было), но при этом отсутствовал опыт государственного управления (или управления большими организационными системами) и опыт политической деятельности.

И вот прошло семь лет президентства Владимира Зеленского. Как можно оценить этот опыт?

Президентство Владимира Зеленского оказалось таким же спорным и парадоксальным как его политический феномен.

Прежде всего, нужно отметить огромные и драматические вызовы и испытания, с которыми столкнулся Президент Зеленский и которых не было ни у одного другого Президента Украины – сначала пандемия Covid-19, ставшая неожиданной проблемой для всего мира, а затем и полномасштабное российское вторжение в Украину.

Почему, казалось бы, такой слабый и точно неопытный Президент, как Владимир Зеленский, смог устоять перед этими тяжелыми вызовами?

Правление Владимира Зеленского и его реакция на самые сложные политические вызовы показали, что на самом деле не так он и слаб, напротив, волевой (и даже упрямый). Он не подходит перед проблемами, а стремится их быстро решить. Свои многочисленные политические недостатки и ошибки, особенно в кадровой политике, он компенсирует решительностью и быстротой своих действий, своей мега-энергичностью, прежде всего во внешней и оборонной политике. Возможно, поэтому наибольших успехов Президенту Зеленскому удалось добиться именно во внешней политике.

А вот внутренняя политика, напротив, стала самым слабым местом в президентской деятельности Владимира Зеленского. Она очевидно не нравится нынешнему Президенту Украины. Видимо потому, что внутренняя политика нуждается в гибкости, системной и регулярной работе с политическими структурами и институтами, что явно диссонирует со взрывным темпераментом Президента Зеленского.

Вторая специфическая особенность президентства Владимира Зеленского – постоянные политические "качели". Речь идет о резких колебаниях отношения к Президенту Зеленскому (как внутри страны, так и за рубежом). Ни у одного украинского Президента не было таких рекордных всплесков политической популярности, как у Владимира Зеленского. Но были и длительные периоды значительного понижения его политических рейтингов. Были и завышены ожидания и заметное разочарование в президентстве Зеленского. И этот процесс продолжается.

Антисистемный Президент не стал антисистемным президентом. Он и не знал, как преодолеть эту Систему (кстати, мне кажется, что этого не знают и другие украинские политики), и довольно быстро понял, что в противостоянии тем большим вызовам, с которыми он столкнулся, лучше использовать эту Систему в своих интересах. И Владимир Зеленский, как и все его предшественники, приспособился к Системе.

Под Системой я понимаю неформальные правила и практики функционирования украинской власти, ее взаимодействия с политическими структурами, бизнесом и обществом. Органической частью этой системы является коррупция как способ финансирования политической деятельности и просто как образ жизни. И это касается (в разной степени и в разных формах) большей части нашего политического класса, в том числе и оппозиционной ее составляющей. Это не оправдание коррупции, это констатация факта. И именно поэтому не стоит жить в иллюзиях, что коррупцию можно преодолеть одним сменой политических руководителей. У Зеленского были такие же иллюзии. И он наступил на те же "грабли". Президенты меняются, а Система остается. И проблема преодоления (изменения) этой Системы остается открытой.

От Зеленского ожидали, что он станет Президентом мира, а он неожиданно для всех и, пожалуй, для самого себя, стал лидером военного времени. Кандидат, считавшийся пророссийским, руководит страной, которая уже более четырех лет в полномасштабной войне с Россией. И то, что мы не проиграли эту войну, в значительной степени является его заслугой, особенно на начальном этапе войны.

На выборах 2019 Владимира Зеленского воспринимали как идеологического оппонента Петра Порошенко. А что мы увидели за семь лет президентства Зеленского? Знаменитая триада – "Армия, язык, вера" олицетворяется еще более активно. Безусловно, это связано с войной против русского нашествия. Но есть и другой фактор. После Революции достоинства у нас начало формироваться новое "глубинное государство" (deep state), работающее независимо от того, кто является Президентом Украины.

Когда Владимир Зеленский стал Президентом Украины, он думал, что можно все быстро изменить, если выгнать "старых" политиков и руководителей, и заменить их новыми, которые ранее не были депутатами и не были на высоких должностях. И очень быстро (приблизительно за 9 месяцев) понял, что это не работает. Новый не значит лучше. Лишь некоторые из новых оказались хорошими управленцами и удачными реформаторами. "Новые" курвылись не хуже "старых". Большие соблазны влияли на "новых" даже быстрее и больше, чем на "старых". Это, кстати, урок для тех, кто думает, что если заменить нынешних министров и депутатов людей с фронта, то все быстро изменится в лучшую сторону. Это повторение иллюзий раннего Зеленского и его поклонников. Отбирать государственных руководителей нужно не по формальным признакам, а по их способности управлять государством и изменять его к лучшему.

Зеленский пришел к власти, не имея настоящую политическую команду, и своей политической команды он так и не создал. Партию и парламентскую фракцию "Слуга народа" "слепили" люди из окружения Президента Зеленского образца 2019 из своих клиентел (то есть из своих людей). Ближайшее окружение Президента уже давно кардинально изменилось (и снова меняется), а формально президентская фракция остается во всей своей идеологической и политической эклектичности и противоречивости. Большинство этих людей сохраняют формальную лояльность Президенту Зеленскому, но они так и не стали единой политической командой, а сейчас еще меньше.

Ближайшее окружение Президента Зеленского – не просто парадокс, это его личная драма, а в последнее время и большая проблема для него. Окружение 2019 года изменилось почти полностью. Первый руководитель Офиса Президента Зеленского – Андрей Богдан – после увольнения фактически стал врагом Владимира Зеленского. В этом ряду можно упомянуть еще более одиозных персонажей – Алексея Арестовича и Юлию Мендель. Произошел разрыв с ближайшим другом еще со времен детства – Иваном Бакановым. Окружение Президента Зеленского в последние годы фактически вовлекло его в огромный коррупционный скандал.

Отдельная парадоксальная изюминка – как "марионетка Коломойского" направила Игоря Валерьевича за решетку. И это потому, что он не собирался быть "марионеткой" и продемонстрировал своему бывшему партнеру, кто является главным в стране. Отношения Владимира Зеленского с олигархами тоже противоречивая история. Сначала была попытка мирного сосуществования и конструктивного сотрудничества Президента Зеленского с олигархами, затем возникло охлаждение и начались конфликты. В 2021 году даже началась откровенная информационно-политическая война между главным украинским олигархом Р.Ахметовым и Президентом Зеленским, причиной которой стал антиолигархический закон, инициированный Президентом Украины. И эта война прекратилась только после полномасштабного российского вторжения в Украину. Антиолигархическая кампания тоже была поставлена на паузу. Великая война резко снизила влияние олигархов на украинскую политику. Однако проблема влияния больших денег на большую политику остается актуальной для Украины.

Это далеко не полное изложение парадоксов президентства Владимира Зеленского, скорее некоторые яркие иллюстрации этой темы.

Правление Владимира Зеленского, его конкретные проявления, очень неоднозначны. Именно поэтому оно вызывает столь противоречивые, часто прямо противоположные оценки. Но оно наверняка останется в украинской и, пожалуй, и в мировой истории именно благодаря своей парадоксальности, яркости и резкой неоднозначности.

Еще одна ирония судьбы – президентство Владимира Зеленского напоминает сериал, с разными сезонами, с отдельными тематическими сюжетами. Это как реалистичный парафраз на его известный и в чем-то пророческий сериал "Слуга народа". Но это была сатира, а президентство Зеленского – это политическая драма, в том числе и его личная драма. Это история о том, когда драма реальной жизни оказывается более мощной, чем творческая фантазия.

И эта история еще не завершена. Нас еще ждут финальные эпизоды – завершение президентства Владимира Зеленского, которое будет определяться условиями и форматом завершения российско-украинской войны, возможно также и нынешними антикоррупционными расследованиями.

А может, будет продолжение?